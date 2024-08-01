Четверг, 1 августа, 2024

Названы самые «читающие» районы Рязанской области

Автор: Кристина Аманн

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Фото: freepik.com/

«Почта России» подвела итоги подписной кампании за 1 полугодие 2024 года и выявила самые читающие района Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба «Почты России».

Лидером подписной кампании стал Рязанский район. Здесь подписку на различные издания оформил каждый двадцать восьмой житель. На втором месте оказался Ряжский район, в котором на 1000 человек приходится 136 подписчиков. В тройку лидеров вошел и Сасовский район — 108 подписчиков на 1000 жителей.

Всего в Рязанской области доставили более 300000 экземпляров газет и журналов. В общем объеме подписных изданий районные газеты составляют 29 %, федеральные — 63 %, а областные издания — 8 %.

Отмечается, что жители Рязанской области поддержали благотворительную акцию «Дерево добра» и выписали 300 экземпляров газет и журналов для социальных учреждений.

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