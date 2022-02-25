Названы обладатели мужских имён, склонные к изменам

Имя человека многое может рассказать о его судьбе, в том числе и о предпочтениях на любовном фронте. Обладатели некоторых имён связывают свою жизнь с одним и единственным человеком, другие же — меняют избранников, как перчатки. Астролог Артемий Никара рассказал «Пятому каналу», обладатели каких мужских имён изменяют своим возлюбленным и по несколько раз выходят замуж.

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Тройку открывают мужчины с именем Лев. Они осознают, что красивы и сильны, часто пользуются своей харизмой для завоевания женских сердец. Несмотря на то, что все Львы собственники и крепко держатся за свою вторую половинку, от постороннего женского внимания отказываются с трудом.

На втором месте — мужчины с именем Пётр. Они обладатели большой сексуальной энергетики. Им требуется разнообразие в сексуальной жизни, которое они получают от разных женщин. Часто желание получить новые впечатление ведёт их на тропу измен.

К изменам также склонны Тимофеи. Мужчины с этим именем — настоящие творцы. Рядом с ними должны быть вдохновляющие музы, которые обязаны терпеть их капризы и одаривать радостью и любовью. Как только романтика сменяется «бытовухой», Тимофеи отказываются от избранниц. Поэтому частые браки для них — нормальная практика.