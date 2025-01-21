Названы мужские имена, которыми не стоит называть мальчиков

В магию имени трудно не поверить: от того, как тебя с рождения называют близкие, зависит практически вся судьба человека. Какими именами нельзя называть мальчиков, чтобы те не выросли неудачниками, рассказал портал Life.ru.

Имя Влас

На первый взгляд, имя звучит мужественно и солидно. Но вот беда: если углубиться в этимологию, выясняется, что с древнегреческого его можно перевести как «тупой» или «грубый». Это, конечно, сразу вызывает вопросы: кто захочет так назвать своего ребёнка? С другой стороны, у имени есть покровитель — Святой Власий, что может дать ему положительную энергетику. Возможно, древние не особо заморачивались с неймингом и воспринимали «грубость» как рабочую характеристику. А ещё, согласитесь, звучит не хуже, чем любое заморское имя с двумя согласными подряд.

Имя Захар

Захар — имя с хорошим значением («помнящий Яхве»), но его культурный шлейф, мягко говоря, неоднозначен. Кто первым приходит на ум? Захар из «Обломова». Слуга, не слишком изящный в манерах и действиях, становится первым препятствием на пути к принятию этого имени. А ещё Захары, говорят, имеют склонность к подростковому бунтарству. Хотя, может, они просто не хотят быть в тени литературного персонажа? Неужели виновато имя, если мальчишка во дворе превратился в зачинщика шалостей?

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Имя Борис

Борис вошёл в топ антипатичных русских имён на Reddit. Для россиян это может прозвучать неожиданно, но у западных пользователей ассоциации с Борисом (Джонсоном, к примеру) и стереотипами явно не самые радужные. Дома ситуация не лучше: многие сразу вспоминают Борю как имя для кота или кабанчика. Да и характер у Борисов в стереотипах не подарок — азартные, но с сомнительной удачей в финансах. Может, дело в том, что Борисы просто часто оказываются первопроходцами в новых областях, где проигрыш — часть пути?

Имя Игнат

Игнат переводится как «огонь» или «поджигатель», что, кажется, накладывает на его носителей печать неуёмного темперамента. Отсылки к революционеру Игнатию Гриневицкому добавляют драматизма: имя обязывает к бурной жизни, а заодно к тому, чтобы остаться в истории. Но не стоит пугаться. Может, Игнат станет ярким и харизматичным человеком, который вместо поджога мостов возьмётся за строительство новых? Ведь всё зависит от воспитания, а не только от звучания.

Имя Тарас

Имя Тарас неразрывно связано с бунтарством: даже в переводе с древнегреческого оно означает «смутьян». Исторические и литературные ассоциации только подкрепляют этот образ: Тарас Бульба, который пожертвовал собственным сыном ради идеи. Но, если подумать, не каждый Тарас пойдёт в революционеры. Город Таранто в Италии, названный в честь мифического сына Посейдона, существует до сих пор. Может, в имени больше силы и благородства, чем нам пытаются навязать?

Это важно!

Выбор имени — дело ответственное, но не стоит слишком полагаться на мифы и предубеждения. В конечном счёте, важно, чтобы оно нравилось вам и вы видели в нём отражение своего ребёнка. Ведь не имя делает человека, а его поступки, окружение и внутренний стержень. А все эти забавные «проклятия» — просто повод взглянуть на ситуацию с улыбкой.