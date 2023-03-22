Среда, 22 марта, 2023
Татьяна Проводина

Названы места расположения комплексов сортировки мусора и полигонов в Рязанской области

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Photo by form PxHere

В Рязанской области разместят мусоросортировочные комплексы и полигоны в Ряжском, Путятинском, Касимовском, Шиловском и Шацком районах. Об этом сообщает региональное министерство ТЭК и ЖКХ.

Правительство Рязанской области решило заключить концессионное соглашение на строительство таких объектов. Расположат объекты исходя из оптимальной схемы транспортирования отходов.

В Путятинском и Ряжском районах реконструируют действующие полигоны, а в Касимовском районе полигон расположат по границе действующего.

Станции сортировки мусора разместят возле действующих полигонов в Ряжском, Касимовском и Шиловском районах. А в Шацком районе такую станцию построят недалеко от федеральной трассы М5 Урал.

В министерстве отметили, что существенное уменьшение отходов, направляемых на свалки, позволит после запуска новых объектов вчетверо снизить число полигонов захоронения ТКО.

Всё используемое оборудование и технологии будут одобрены лишь после прохождения государственной экологической экспертизы.

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