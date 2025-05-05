Названы лучшие и худшие управляющие компании Рязани

Госжилинспекция Рязанской области составила рейтинг управляющих компаний Рязани. Данные размещены на платформе «Открытый регион.62».

Рейтинг сформирован по результатам первого квартала 2025 года. В оценке участвовали 98 организаций, обслуживающих жилой фонд. В «зелёную зону» рейтинга вошли 20 компаний, 58 оказались в «жёлтой зоне». Ещё 20 попали в «красную».

Лучшими УК Рязани признаны следующие:

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ООО УК «СК-Эксплуатация»

ООО УК «Лидер»

ООО УК «Городок-Сервис»

ООО УК «Вишнёвые сады»

ООО «УЖК «Зеленый сад — мой дом»

Наименьшие баллы набрали следующие УК: