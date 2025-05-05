Названы лучшие и худшие управляющие компании Рязани

Госжилинспекция Рязанской области составила рейтинг управляющих компаний Рязани. Данные размещены на платформе «Открытый регион.62».
Рейтинг сформирован по результатам первого квартала 2025 года. В оценке участвовали 98 организаций, обслуживающих жилой фонд. В «зелёную зону» рейтинга вошли 20 компаний, 58 оказались в «жёлтой зоне». Ещё 20 попали в «красную».
Лучшими УК Рязани признаны следующие:
- ООО УК «СК-Эксплуатация»
- ООО УК «Лидер»
- ООО УК «Городок-Сервис»
- ООО УК «Вишнёвые сады»
- ООО «УЖК «Зеленый сад — мой дом»
Наименьшие баллы набрали следующие УК:
- ООО «ЖЭУ-8 +»
- ООО «УК «Олимп-сервис»
- ООО «ГУЖК Советского района города Рязани»
- ООО «ЖЭУ-21»
- ООО «ТРБС»