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Общество

Названы лучшие и худшие управляющие компании Рязани

Валерия Мединская

Госжилинспекция Рязанской области составила рейтинг управляющих компаний Рязани. Данные размещены на платформе «Открытый регион.62».

Рейтинг сформирован по результатам первого квартала 2025 года. В оценке участвовали 98 организаций, обслуживающих жилой фонд. В «зелёную зону» рейтинга вошли 20 компаний, 58 оказались в «жёлтой зоне». Ещё 20 попали в «красную».

Лучшими УК Рязани признаны следующие:

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  • ООО УК «СК-Эксплуатация»
  • ООО УК «Лидер»
  • ООО УК «Городок-Сервис»
  • ООО УК «Вишнёвые сады»
  • ООО «УЖК «Зеленый сад — мой дом»

Наименьшие баллы набрали следующие УК:

  • ООО «ЖЭУ-8 +»
  • ООО «УК «Олимп-сервис»
  • ООО «ГУЖК Советского района города Рязани»
  • ООО «ЖЭУ-21»
  • ООО «ТРБС»
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