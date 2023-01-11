Среда, 11 января, 2023
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Названы люди, которых ждёт удача после новолуния 21 января

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Изображение от wayhomestudio на Freepik

Представители пяти знаков зодиака могут рассчитывать на удачу после новолуния 21 января, пишет Rsute.

Астрологи уверены — после даты у этих людей начнётся белая полоса.

Близнецам (22 мая — 21 июня) предсказывают успех в карьере, удачу при оформлении документов, прошений или разрешений. Они смогут заключить выгодную сделку, оформить заграничную визу, завершить в свою пользу судебное дело.

— Близнецы смогут воплотить в жизнь то, о чем они так давно мечтали, но не имели возможности это сделать, — отмечает Rsute.

Финансовый успех ожидает раков (22 июня — 22 июля). Благодаря росту доходов, они смогут сделать желанную покупку, пополнить запасы, сбережения. После новолуния перед раками откроются новые двери, появится возможность путешествовать, знакомиться с новыми людьми.

Львов (23 июля — 22 августа) ожидают новые знакомства, романтические встречи и приятные свидания. Астрологи советуют этим людям прислушиваться к своему партнеру, а не нырять в омут с головой. Проекты, начатые в это время, окажутся прибыльными.

Весы (23 сентября — 22 октября) смогут встретиться с близкими людьми, которых давно не видели. Встреча порадует положительными эмоциями, приятными новостями. Поскольку для Весов начнется счастливый период, им придется успевать везде.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября) могут поехать в путешествие, которое окажется для них романтическим. Представителей этого знака зодиака новолуние вдохновит на новые проекты, реализацию задумок и продуктивное времяпрепровождение. Не упустите шанс!

Стрельцов (22 ноября — 21 декабря) в январе ждут приятные новости, которые будут касаться реализации их планов. В семейной жизни удастся решить проблемы, которые ранее не давали покоя. Возможно знакомство с человеком, который внесет много ярких красок в жизнь, поможет воплотить мечты.

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