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Вторник, 20 июля, 2021
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Названы «клиенты» рассекреченной подземной тюрьмы в Ленобласти

Никита Брыкин
Названы «клиенты» рассекреченной подземной тюрьмы в Ленобласти
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Информированный источник рассказал «Ленте.ру», что в обнаруженной Ленобласти в подземной тюрьме с крематорием могли удерживать удержания «поднявшихся» на криптовалюте бизнесменов.

Объект был найден на территории заброшенного коттеджного поселка во Всеволожском районе. При этом место было оборудовано как обычная российская тюрьма. Там даже были схожие замки и столы в камерах.

Собеседник издания предположил, что тюрьма действовала в 2014 году, когда «велась охота» на разбогатевших на биткоинах миллионеров.

Предположительно, пленников отпускали на волю после того, как они отдавали ключи доступа. Ранее сообщалось, что после обнародования информации об обнаружении частной подземной тюрьмы в коттеджный поселок выдвинулась строительная техника, и вход в сооружение оперативно засыпали землей.

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