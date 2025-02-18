Названы два «золотых» периода 2025 года — запомните эти даты

Астролог Коди Спрингер в своем видео в соцсетях рассказал о так называемых «золотых точках» — периодах в году, когда все планеты движутся в прямом направлении, без ретроградности. Эти моменты он считает особенно благоприятными для того, чтобы сделать паузу, переосмыслить свои цели и обрести внутренний покой, пишет theday.ru.

В 2025 году, по словам Спрингера, таких периодов будет два:

с 24 по 28 февраля ;

; с 19 апреля по 2 мая.

В эти дни ни одна планета не будет находиться в ретроградном движении, что, с точки зрения астрологии, создает условия для ясности и гармонии. Спрингер описывает эти периоды как время, когда «все происходит так, как должно». Это не означает, что все будет идеально, но вы сможете почувствовать, что движетесь в правильном направлении, даже если столкнетесь с трудностями.

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Астролог советует использовать эти периоды для того, чтобы:

оценить текущую ситуацию;

понять, какие шаги необходимо предпринять для перехода к новым жизненным этапам;

зафиксировать важные события, которые могут иметь особое значение для будущего.

Спрингер также напоминает, что ретроградные периоды, хотя и ассоциируются с вызовами, несут в себе важные уроки. Например, ретроградный Меркурий может вызывать проблемы в общении, но одновременно учит нас терпению и гибкости.

Главное послание астролога — это надежда. Даже в моменты неопределенности Вселенная направляет нас, и важно задавать себе вопросы: «Чему меня учат эти события? Что я могу извлечь из этого опыта?»

Запишите эти даты и используйте их как возможность для саморефлексии и планирования будущего.