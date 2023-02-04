Астролог Тамара Глоба предупредила россиян: у представителей двух знаков зодиака в феврале 2023 года жизнь разделится на «до» и «после». К серьёзным переменам им стоит подготовиться заранее.

В первую очередь речь идёт об Овнах. В феврале они разработают стратегию собственного благополучия, которая начнёт работать уже этой весной. После этого Овны смогут получать огромный доход, благодаря которому смогут ни в чём себе не отказывать.

Также в феврале кардинально жизнь поменяется у Рыб. Их ожидают перемены на работе, новые проекты, прибыльные предложения от партнёров. Происходящие в жизни Рыб события покажут: наступает белая полоса.