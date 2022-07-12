Названы два способа увеличить урожай картофеля на треть

Картофель – одна из самых популярных культур у огородников и дачников. Правильный подход к уходу за рассадой картофеля позволит увеличить количество плодов на грядках на 15%.

Помогает увеличить объёмы урожая картофеля правильная подкормка. Вносить её нужно именно в июле. Специалисты считают: лучшее время для этого – первые две недели после окончания цветения. Для удобрения можно использовать монокалийфосфат. Ложку этого средства нудно разбавить в 10 литрах воды.

В смесь также можете добавить раствор на основе борной кислоты. Её нужно разбавить в 10 литрах чистой воды. Получившимся удобрением поливаем грядки.

Ещё один способ, позволяющий увеличить на треть количество урожайного картофеля, связан с классическими правилами ухода за картофелем. Так. нужно регулярно увлажнять почву, если картофель растёт в засушливой среде, вовремя рыхлить почву, полоть грядки и окучивать их в три этапа, сообщает издание «Аргументы и Факты Новосибирск».