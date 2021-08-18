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Среда, 18 августа, 2021
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Названы доходы кандидатов в губернаторы Белгородской области

Никита Брыкин
Названы доходы кандидатов в губернаторы Белгородской области
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«Абирег» изучил декларации кандидатов в губернаторы Белгородской области, пишет портал Бел.Ру.

Самый высокий доход оказался у временно исполняющего обязанности главы региона Вячеслава Гладкова. Он задекларировал 3,77 миллиона рублей.

На втором месте оказался Юрий Осетров с доходом 1,02 миллиона рублей. Третьим в списке расположился Владимир Абельмазов, который задекларировал 593,68 тысяч рублей.

На четвертом месте рейтинга по доходам оказался Евгений Дремов. Его доход составил 505,72 тысяч рублей. Замкнул пятерку Кирилл Скачко с доходом 350,3 тысяч рублей.

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