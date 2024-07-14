Названы болезни, которые губят каждый знак Зодиака. Как не стать их жертвой?

То, под каким знаком Зодиака рождён человек, во многом определяет его судьбу. Например, именно знак может указывать на те или иные болезни и риски, связанные со здоровьем, проявляющиеся в течение жизни. Если изначально знать о них, можно заранее предотвратить негативные тенденции и уберечь себя и своих близких от того, что какое-то заболевание начнёт просто-напросто разрушать человека.

Астролог Нина Кошкина перечислила 7info заболевания, которые могут губить представителей каждого знака Зодиака, а ещё дала советы, как минимизировать или предотвратить их развитие.

Овен. Овнам важнр проявлять осторожность с острыми предметами, так как очень высок риск порезов, рваных ран, уколов. Велик у Овнов риск гипертонии, высокого давления, сильных перепадов настроения. Это сильно может подавлять психику или её расшатывать. Овнам нельзя сидеть на месте, вести «лежачий» образ жизни, так как часто у них страдает опорно двигательный аппарат. Женщины-овны могут столкнуться с нерегулярным циклом и болезненными критическими днями.

Рекомендации: овнам важно отслеживать своё эмоциональное состояние, при появлении эмоциональных качелей обращаться к специалистам – психологам, психотерапевтам. Не забывайте обследовать сердечную систему и заниматься физическим здоровьем. Мужчинам важно внимательно следить за здоровьем половых органов. Посещение врача гинеколога – как обязательное условия для здоровья женщины-Овна.

Телец. У этого знака есть предрасположенность к проблемам по женским органам: матка, яичники, мочеполовая система. Бывают проблемы с кожей: акне, аллергические реакции. У Тельцов часто нарушается уровень сахара, возникают проблемы с щитовидной железой. Также может страдать перестатика. Риск ожирения, остеохондроза, варикоза, клинической депрессии — это тоже не исклается в судьбе Тельцов.

Рекомендации: тщательное обследование у врачей, посещение косметологов. Важно следить за тем, чем Телец питается, так как именно от неправильного питания органы пищеварительной системы могут выходить из строя.

Близнецы. Этот знак может тревожить расшатанная нервная система, бессонница, астма. Близнецы подвержены травмам костей, причём с детства. Нередко могут страдать гайморитами, отитами, тонзиллитами и фарингитами. После 40 лет Близнецы могут терять гибкость ума, велик риск деменции.

Рекомендации: следить за уровнем витаминов по анализам в своём организме, развивать память, развивать мелкую моторику.

Рак. У представителей этого знака может ухудшаться зрение. Есть риск выпадения волос, переедания (так Раки снимают стресс), язвы желудка и хронических запоров. Ставшие недавно мамами женщины-Раки могут испытывать проблемы с грудным вскармливанием. Часто у них бывают маститы. А ещё у женщин-Раков могут болезненно протекать критические дни с ярко выраженной слабостью.

Рекомендации: не занимайтесь самолечением, тщательно следите за своим состоянием, отслеживать малейшие изменения в поведении, чтобы можно было в быстром порядке избежать серьезных проблем.

Лев. Львов могут сопровождать высокое давление, аритмия, тахикардия, большие риски инфарктов. Боли в спине, искривление позвоночника, судороги в мышцах — тоже не исключены.

Рекомендации: всегда нужно обращаться с проблемами за помощью врачей, а не играть в супер героя. Старайтесь не поднимать тяжести, тщательно следите за своим сердцем. Полезно также следить за состоянием ног и спины, делать гимнастику, ЛФК.

Дева. Рождённые под этим знаком обладают слишком подвижной нервной системой. Свои проблемы могут «заедать», отсюда – расстройство пищевого поведения, болезни желудка (язва, вздутие, синдром раздраженного кишечника), дыхательная (бронхиальная) астма, боли в суставах и мышцах. Могут возникнуть проблемы с памятью, с возрастом пропадает усидчивость, появляется сильная раздражительность. Возможны и такие проблемы: депрессия, хроническая усталость, деменция.

Рекомендации: следим за своим организмом, отслеживаем своё питание (лучше обратиться к нутрициологу, чтобы составили четкий план питания). Желательно не курить (астма такое не прощает), не перегружать себя работой и регулярно делать упражнения для развития памяти и ума (читаем книжки, учим стихи, решаем математические задачки).

Весы. Часто люди этого Знака склонны к несварению, хроническим запорам или сильнейшей диарее. Вожможно проявление аритмии, реже — тахикардии. У Весов бывают слабые спина и поясница, поэтому возможны грыжи и протрузии.

Рекомендации: Следим за питанием, чётко рассчитываем свой каллораж и стараемся исключать жирную пищу, которая способствует раздражению пищевых органов. Не поднимаем тяжёлого и делаем упражнения для поддержания спины, ходим на массаж (по разрешению врача!)

Скорпион. Для рождённых под этим знаком могут быть свойственны гормональные сбои, проблемы с зачатием у женщин, а у мужчин – проблемы с потенцией. Скорпионам могут быть свойственны неразборчивые половые связи, которые нередко ведут к венерическим заболеванием. Также у представителей этого знакк достаточно нежная психика, отсюда — частые эмоциональные качели.

Рекомендации: главный совет — идти к врачу при любых, даже самых малейших недугах.

Стрелец. У представителей этого знака часто страдают глаза, возникают астма, бронхиты. Большой риск сахарного диабета, проблемы с ЖКТ. Взможный воспаления суставов, артрит, дисплазия тазобедренного сустава, подагра.

Рекомендации: строго следить за советами врача и не заниматься самолечением. Поиск подсказок по разным недугам в интернете может привести к большим неприятностям.

Козерог. Рождённые под этим знаком могут заработать разрывы и растяжение связок. У них бывают ломкие кости (особенно в детстве). Зубы — очень слабая часть организма у Козерогов. Также у них слабые уши.

Рекомендации: стараться избегать перенапряжения мышцы, осторожно заниматься спортом. Беречь уши, нос и горло.

Водолей. Водолеи подтверждены сильным аллергиям. У них бывает плохая свёртываемость крови, тромбоз, частые головокружения.

Рекомендации: поддержание диеты для аллергиков, наблюдение у врачей. Не находитесь долго на солнце – большой риск получить солнечный и тепловой удар.

Рыбы. Слишком гибкая нервная система (большая вероятность клинических депрессий, появление разных фобий). Иммунная система тоже нередко страдает – частые простуды, аллергии, сильные отёки ног.

Рекомендации: обращаемся к специалистам, если чувствуем проблемы. На помощь придут психологи, психотерапевты, психиатры. Стараемся не простужаться, иначе простуда может перерасти в хроническое заболевание. А ещё следим за образом жизни и привычками.