Названы 7 самых лучших камней-оберегов на все случаи жизни с защитой от порчи

Магия камней — малоизученная, но действенная вещь. Опытные ведьмы могут сотворить с ними такое, что и не снилось доктору геологических наук. И наоборот. Люди веками верят, что камни защищают от сглаза, порчи и даже способны изменить судьбу.

Каждый геолог знает: каменные породы живут миллиарды лет. За это время в них накапливается энергия Вселенной, а некоторые минералы хранят частицу духа Земли. Камни могут стать проводниками космической энергии — но только в умелых руках. Новичкам стоит начать с простых ритуалов: подержать камень в ладони и помолиться о самом заветном. Например, о защите. А какие именно минералы подойдут для таких целей, рассказал портал Life.ru.

Гранат

Если вы чувствуете неуверенность, нереализованный потенциал или ощущаете, что жизнь сбилась с пути — поможет гранат. Он наделяет владельца уверенностью, мощной энергетической защитой, холодным умом и трезвым рассудком — качествами, актуальными как в I веке, так и в XXI. Активным и общительным людям гранат станет надёжным помощником: он способен выручить даже в самой, казалось бы, безвыходной ситуации. Такой уж у него характер. Это камень лидеров и стратегов. Или, если угодно, лидеров класса «стратег».

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Аметист

Если ваше настроение меняется по пять раз в день — утром вы благодарите Бога и радуетесь солнцу, а к обеду уже задумываетесь о смысле жизни — ничто не выровняет вашу ауру так, как аметист. Частая смена настроения — это признак некоторых ментальных нарушений, но только если вы совсем не можете контролировать эмоции. Попробуйте вернуть этот контроль с помощью аметиста — он с радостью поможет. Камень укрепляет иммунитет и развивает эмоциональную интуицию: с аметистовой подвеской вы легче поймёте скрытые мотивы собеседников.

Жемчуг

Жемчуг — строго говоря, не совсем минерал. Это минералоид — вещество, похожее на минерал, но созданное живыми организмами, а не неорганической породой. Жемчуг — продукт деятельности моллюсков, в отличие от остальных камней, рожденных самим космосом. Поэтому жемчуг с древности дарили принцессам, а ещё раньше — в Риме и Индии — его носили исключительно мужчины, как символ элиты. Если вам нужна мотивация, целеустремлённость и преданность делу или близким — жемчуг станет вашим союзником. А если в последнее время вы чувствуете себя чересчур черствым, жемчуг поможет смягчить характер.

Розовый кварц

Кварц — очень мощный минерал. Более того, он формирует целый «синдикат» камней: яшма, обсидиан, опал, горный хрусталь, морион, цитрин, раухтопаз — всё это разновидности кварца. Даже аметист — кварц. Но здесь мы поговорим о самом нежном представителе этого семейства. Розовый кварц — символ любви, душевной гармонии и внутреннего дзена. При этом он покровительствует борцам за справедливость. Этот минерал особенно помогает чувствительным людям, которым больно видеть, как хулиганы обижают котёнка. Они не раздумывая спешат на помощь — даже без специальных средств. Розовый кварц как бы говорит нам: «Поселите любовь в сердце, делитесь ею с родными, друзьями и даже незнакомцами. Но помните: добру лучше быть с кулаками».

Лазурит

Лазурит, или ляпис — камень для тех, кто больше всего ценит свободу. Он состоит из смеси серы, натрия, алюминия, кислорода, а иногда и кальция — полезного для костей (но, конечно, камень грызть не нужно, кальций лучше получать с молоком). Иногда в лазурит попадают даже кварцы — в мире минералов и не такое бывает. Благодаря этому составу ляпис-лазурит идеально подходит людям, которым нужно больше решительности, чтобы отстаивать свои границы. Если слишком ревнивый парень запрещает вам выходить из дома — пора искать лазурит. Этот минерал поможет смягчить тоску по свободе. А если сжать его в руке и спокойно, но твёрдо заявить, что вы будете делать то, что хотите — любые ограничения рассыплются под натиском вашей уверенности.

Хризолит

Хризолит, он же перидот — зелёный минерал из группы силикатов, то есть образованный на основе кремния. Его яркий зелёный блеск сам по себе способен поднять настроение — ведь этот цвет радует глаз и помогает бороться с депрессией. Хризолит развивает технические способности, логику и способствует нейропластичности мозга. Если вы хотите легко обращаться с техникой, решать сложные задачи или освоить ИТ-профессию — этот камень для вас. Он также помогает оптимизировать работу и выполнять задачи быстрее и качественнее. Да, так тоже бывает.

Гематит

Гематит — железосодержащий минерал. Он — для людей с внутренним стержнем. В нём есть феррометаллы, но он не обладает магнитными свойствами — именно это делает его любимым камнем ведьм. Гематит отлично справляется как с лёгким приворотом, так и с серьёзной порчей. Если он выбрал вас своим носителем — поздравляем: вы, скорее всего, спокойны и уравновешенны, но при необходимости умеете быть дерзкими. Гематитовый браслет станет оберегом и снизит риск конфликтов из-за особенностей характера. А ещё, незаметно для вас, он восполнит запасы железа через кожу — так что в сочетании с правильной диетой анемия вам не грозит.

Эти красивые камни не только радуют глаз — они приносят пользу и вашему энергетическому состоянию, и физическому здоровью. Но не стоит полагаться только на магию и эзотерику: лучше всего камни работают в тандеме с доказательной медициной. А вот подобрать камень под личность и позволить ему быть вашим духовным защитником — это древняя традиция, которой человечество следует уже с каменного века.