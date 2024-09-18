Названа возможная причина задержания боксёра Усика

Задержание украинского боксёра Александра Усика в польском аэропорту произошло на фоне обострения политических отношений между Украиной и Польшей. Политолог Владимир Скачко в интервью газете ВЗГЛЯД заявил, что этот инцидент может быть связан с продолжающимся напряжением между двумя странами, в частности по вопросу Волынской резни — исторического конфликта, который остаётся болезненной темой для Варшавы. Польша настаивает на признании этих событий и разрешении эксгумации жертв, в то время как Киев уклоняется.

Скачко считает, что задержание Усика — неслучайное событие, подчеркивающее, что Польша демонстрирует свою жёсткую позицию по отношению к Украине, показывая, что для неё «святых» символов украинства, таких как Усик, не существует.

Усик является известной фигурой и своеобразным символом Украины, поэтому его задержание может быть воспринято как политический жест. Это также могло быть связано с недавним конфликтом между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Польши Радославом Сикорским, который, как полагает Скачко, мог усугубить ситуацию.

Украинский боксёр Усик, комментируя инцидент, назвал его недоразумением и выразил уважение к польским правоохранителям, подчеркнув, что они лишь выполняли свои обязанности. По словам польских властей, это было не задержание, а сопровождение спортсмена в служебные помещения для проведения необходимых процедур.

Ситуация вызвала возмущение Владимира Зеленского, который выразил недовольство отношением к украинскому гражданину и чемпиону. Однако, несмотря на вмешательство украинских дипломатов и протест с украинской стороны, польская сторона настаивает на том, что инцидент был сугубо процедурным.