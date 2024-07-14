Воскресенье, 14 июля, 2024

Названа страна, которой больше всех выгодна смерть Трампа

Автор: 7info

Опубликовано

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв считает, что смерть экс-президента США Дональда Трампа может быть выгодна Украине. По его мнению, если Трамп вернётся к власти, позиция Вашингтона по отношению к Киеву может измениться.

Недавно глава разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о попытке покушения на президента России Владимира Путина. В связи с этим Журавлёв предположил, что Буданов может планировать покушение и на Трампа, который планирует прекратить спонсирование ВСУ.

Депутат также отметил, что некоторые лица в США могут попытаться обвинить Россию в попытке убийства экс-президента. Однако, по его мнению, Трамп для Москвы не лучше Байдена, так как США априори враждебно настроены к России. При этом, Трамп может оказаться предпочтительнее нынешнего президента из-за его позиции по украинскому конфликту.

Журавлёв также напомнил о случае с Ли Харви Освальдом, который убил Кеннеди. Он отметил, что Освальд был коммунистом и даже успел пожить в БССР, работая на минском заводе. Однако, по словам Журавлёва, в обоих случаях стрелка предусмотрительно застрелили, чтобы он не разболтал лишнего.

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