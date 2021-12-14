Эксперты крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru составили рэнкинг самых востребованных профессий на рынке труда Рязанской области и России по итогам 2021 года. Проанализированы уникальные вакансии[1], размещенные на hh.ru в течение 2021 года, и учтены синонимы в названии профессии.
По итогам года в тройку профессий-лидеров по количеству вакансий в Рязанской области вошли менеджер по продажам, продавец в магазине и кладовщик. Интересно, что в топ-14 вошли также сварщик, курьер, грузчик, водитель.
Рэнкинг профессий по числу открытых вакансий в Рязанской области за 2021 год:
|№
|Название профессии
|Доля от количества вакансий по области, %
|1
|Менеджер по продажам
|4,4
|2
|Продавец (вкл. -консультант, -кассир, и т.п.)
|4
|3
|Кладовщик
|2,3
|4
|Бухгалтер (в т.ч. главный)
|1,9
|5
|Грузчик
|1,7
|6
|Разнорабочий
|1,4
|7
|Администратор
|1,3
|8
|Менеджер по персоналу (все уровни)
|1,2
|9
|Программист
|1,1
|10
|Водитель (вкл. -экспедитор, такси и т.п.)
|1,1
|11
|Сварщик
|1,0
|12
|Курьер
|0,8
|13
|Торговый представитель
|0,6
|14
|Офис-менеджер
|0,5
В тройку профессий-лидеров по количеству вакансий в России вошли водитель, менеджер по продажам и продавец в магазине.
Рэнкинг профессий по числу открытых вакансий в России за 2021 год:
|№
|Название профессии
|Кол-во вакансий
|Доля от общего по стране
|Водитель (вкл. -экспедитор, такси и т.п.)
|157,9 тыс.
|2,1%
|Менеджер по продажам
|147,3 тыс.
|2,0%
|Продавец (вкл. -консультант, -кассир, и т.п.)
|145,7 тыс.
|2,0%
|Бухгалтер
|87,2 тыс.
|1,2%
|Менеджер по работе с клиентами
|80,5 тыс.
|1,1%
|Кладовщик (вкл. -комплектовщик)
|74,9 тыс.
|1,0%
|Повар (все уровни)
|53,8 тыс.
|0,7%
|Администратор (не офиса)
|47,9 тыс.
|0,6%
|Торговый представитель
|44,5 тыс.
|0,6%
|Разнорабочий, рабочий
|40,4 тыс.
|0,5%
|Полицейский
|35,7 тыс.
|0,5%
|Грузчик
|34,1 тыс.
|0,5%
|Медицинская сестра
|33,7 тыс.
|0,5%
|Офис-менеджер, администратор офиса
|27,4 тыс.
|0,4%
[1] Из анализа исключены дубли и пролонгации (когда одна вакансия остается актуальной несколько месяцев). Важно учитывать, что в случае с массовыми позициями (продавцы, курьеры и т.д.) в рамках одной размещенной вакансии, как правило, компании нанимают сразу несколько человек