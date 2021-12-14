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Вторник, 14 декабря, 2021
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Профессия менеджера по продажам оказалась самой востребованной в Рязанской области в 2021 году

7info

Эксперты крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru составили рэнкинг самых востребованных профессий на рынке труда Рязанской области и России по итогам 2021 года. Проанализированы уникальные вакансии[1], размещенные на hh.ru в течение 2021 года, и учтены синонимы в названии профессии.

По итогам года в тройку профессий-лидеров по количеству вакансий в Рязанской области вошли менеджер по продажам, продавец в магазине и кладовщик. Интересно, что в топ-14 вошли также сварщик, курьер, грузчик, водитель.

Рэнкинг профессий по числу открытых вакансий в Рязанской области за 2021 год:

Название профессииДоля от количества вакансий по области, %
1Менеджер по продажам4,4
2Продавец (вкл. -консультант, -кассир, и т.п.)4
3Кладовщик2,3
4Бухгалтер (в т.ч. главный)1,9
5Грузчик1,7
6Разнорабочий1,4
7Администратор1,3
8Менеджер по персоналу (все уровни)1,2
9Программист1,1
10Водитель (вкл. -экспедитор, такси и т.п.)1,1
11Сварщик1,0
12Курьер0,8
13Торговый представитель0,6
14Офис-менеджер0,5
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В тройку профессий-лидеров по количеству вакансий в России вошли водитель, менеджер по продажам и продавец в магазине.

Рэнкинг профессий по числу открытых вакансий в России за 2021 год:

Название профессииКол-во вакансийДоля от общего по стране
 Водитель (вкл. -экспедитор, такси и т.п.)157,9 тыс. 2,1%
 Менеджер по продажам147,3 тыс. 2,0%
 Продавец (вкл. -консультант, -кассир, и т.п.)145,7 тыс. 2,0%
 Бухгалтер87,2 тыс.   1,2%
 Менеджер по работе с клиентами80,5 тыс.1,1%
 Кладовщик (вкл. -комплектовщик)74,9 тыс.1,0%
 Повар (все уровни)53,8 тыс.0,7%
 Администратор (не офиса)47,9 тыс.0,6%
 Торговый представитель44,5 тыс.0,6%
 Разнорабочий, рабочий40,4 тыс. 0,5%
 Полицейский35,7 тыс.0,5%
 Грузчик34,1 тыс.0,5%
 Медицинская сестра33,7 тыс.0,5%
 Офис-менеджер, администратор офиса27,4 тыс.0,4%

[1] Из анализа исключены дубли и пролонгации (когда одна вакансия остается актуальной несколько месяцев). Важно учитывать, что в случае с массовыми позициями (продавцы, курьеры и т.д.) в рамках одной размещенной вакансии, как правило, компании нанимают сразу несколько человек

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