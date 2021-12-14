Эксперты крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru составили рэнкинг самых востребованных профессий на рынке труда Рязанской области и России по итогам 2021 года. Проанализированы уникальные вакансии[1], размещенные на hh.ru в течение 2021 года, и учтены синонимы в названии профессии.

По итогам года в тройку профессий-лидеров по количеству вакансий в Рязанской области вошли менеджер по продажам, продавец в магазине и кладовщик. Интересно, что в топ-14 вошли также сварщик, курьер, грузчик, водитель.

Рэнкинг профессий по числу открытых вакансий в Рязанской области за 2021 год:

№ Название профессии Доля от количества вакансий по области, % 1 Менеджер по продажам 4,4 2 Продавец (вкл. -консультант, -кассир, и т.п.) 4 3 Кладовщик 2,3 4 Бухгалтер (в т.ч. главный) 1,9 5 Грузчик 1,7 6 Разнорабочий 1,4 7 Администратор 1,3 8 Менеджер по персоналу (все уровни) 1,2 9 Программист 1,1 10 Водитель (вкл. -экспедитор, такси и т.п.) 1,1 11 Сварщик 1,0 12 Курьер 0,8 13 Торговый представитель 0,6 14 Офис-менеджер 0,5

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В тройку профессий-лидеров по количеству вакансий в России вошли водитель, менеджер по продажам и продавец в магазине.

Рэнкинг профессий по числу открытых вакансий в России за 2021 год:

№ Название профессии Кол-во вакансий Доля от общего по стране Водитель (вкл. -экспедитор, такси и т.п.) 157,9 тыс. 2,1% Менеджер по продажам 147,3 тыс. 2,0% Продавец (вкл. -консультант, -кассир, и т.п.) 145,7 тыс. 2,0% Бухгалтер 87,2 тыс. 1,2% Менеджер по работе с клиентами 80,5 тыс. 1,1% Кладовщик (вкл. -комплектовщик) 74,9 тыс. 1,0% Повар (все уровни) 53,8 тыс. 0,7% Администратор (не офиса) 47,9 тыс. 0,6% Торговый представитель 44,5 тыс. 0,6% Разнорабочий, рабочий 40,4 тыс. 0,5% Полицейский 35,7 тыс. 0,5% Грузчик 34,1 тыс. 0,5% Медицинская сестра 33,7 тыс. 0,5% Офис-менеджер, администратор офиса 27,4 тыс. 0,4%

[1] Из анализа исключены дубли и пролонгации (когда одна вакансия остается актуальной несколько месяцев). Важно учитывать, что в случае с массовыми позициями (продавцы, курьеры и т.д.) в рамках одной размещенной вакансии, как правило, компании нанимают сразу несколько человек