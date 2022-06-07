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Вторник, 7 июня, 2022

Названа причина убийства 12-летнего мальчика сверстником в Нижнем Новгороде

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Названа причина убийства 12-летнего мальчика сверстником в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде 13-летний подросток зарезал 12-летнего сверстника из-за того, что тот не хотел с ним общаться, сообщает РИА Новости со ссылкой на следователей.

Инцидент произошел вечером 6 июня в подъезде дома по улице Куйбышева. По версии следствия, злоумышленник нанес жертве множественные ножевые ранения по телу и скрылся с места происшествия.

«Предварительно, между ними были конфликты, якобы погибший обижал 13-летнего подростка и не желал с ним общаться», – рассказали следователи.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Подростка поместили в центр изоляции несовершеннолетних правонарушителей.

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