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Суббота, 3 апреля, 2021
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Названа причина гигантской очереди в поликлинику в Вологде

Никита Брыкин

Директор клиники «Бодрость» Людмила Маштакова назвала неожиданно образовавшуюся накануне утром у дверей медучреждения очередь из нескольких десятков человек «спланированной провокацией», пишет портал «Вологда Регион».

Стоявшие в очереди рассказали, что на прошлой неделе им позвонили люди, которые представлялись работниками регистратуры, и пригласили их прийти утром 29 марта «за талончиками к узким специалистам».

«Поэтому все пришли одномоментно. Мы работаем десять лет, и такого никогда не было. Очереди бывают, иногда человек по семь-десять, но не 150 же! Мы не понимаем, что это за акция, и кто за ней стоит», –  рассказала Маштакова.

Сейчас в медучреждении выясняют причину случившегося. При этом руководство приняло срочные меры, чтобы ликвидировать утреннюю очередь как можно скорее.

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