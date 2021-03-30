Названа причина гигантской очереди в поликлинику в Вологде

Директор клиники «Бодрость» Людмила Маштакова назвала неожиданно образовавшуюся накануне утром у дверей медучреждения очередь из нескольких десятков человек «спланированной провокацией», пишет портал «Вологда Регион».

Стоявшие в очереди рассказали, что на прошлой неделе им позвонили люди, которые представлялись работниками регистратуры, и пригласили их прийти утром 29 марта «за талончиками к узким специалистам».

«Поэтому все пришли одномоментно. Мы работаем десять лет, и такого никогда не было. Очереди бывают, иногда человек по семь-десять, но не 150 же! Мы не понимаем, что это за акция, и кто за ней стоит», – рассказала Маштакова.

Сейчас в медучреждении выясняют причину случившегося. При этом руководство приняло срочные меры, чтобы ликвидировать утреннюю очередь как можно скорее.