Названа предварительная причина взрыва на предприятии в Лесном

Причиной взрыва в цехе по производству пороха в рязанском посёлке Лесной могло стать замыкание в конвейерной ленте по отгрузке пороха. Об этом сообщает ТАСС.

За замыканием сразу же последовали возгорание и детонация.

Напомним, ЧП в посёлке Лесной Шиловского района произошло в пятницу, 22 октября. На пульт МЧС информация о происшествии поступила в 08.22.

В результате взрыва погибли 17 человек. Возбуждено уголовное дело, его расследованием займутся столичные специалисты.

25 октября в Рязанской области объявили днём траура.