Названа дата вскрытия капсулы с прогнозами Жириновского

Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил, когда будет открыта капсула с прогнозами Владимира Жириновского, хранящаяся в музее партии. В разговоре с журналистами парламентарий отметил, что у известного политика не было дневников, пишет Лайф.

«Всё, что он предсказывал, было записано на камеру на встречах и диктофон, и всё это доступно в архивах ЛДПР. Единственные прогнозы, которые мы сможем узнать только после 2030 года, находятся в капсуле в музее ЛДПР. В 2036 году мы её откроем, и мы уверены, что его предсказания сбудутся», — сказал Нилов.

Также депутат прокомментировал информацию СМИ о том, что в российских соцсетях в последние недели появились боты с фальшивыми предсказаниями Жириновского, якобы взятыми из его дневника. «Не было никаких дневников, где он записывал свои пророчества <…> Это кто-то запустил в Интернете фейковую мультимедиа-кампанию, чтобы привлечь дополнительных подписчиков», — подчеркнул Нилов.