Названа дата вскрытия капсулы с прогнозами Жириновского

Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил, когда будет открыта капсула с прогнозами Владимира Жириновского, хранящаяся в музее партии. В разговоре с журналистами парламентарий отметил, что у известного политика не было дневников, пишет Лайф.
Также депутат прокомментировал информацию СМИ о том, что в российских соцсетях в последние недели появились боты с фальшивыми предсказаниями Жириновского, якобы взятыми из его дневника. «Не было никаких дневников, где он записывал свои пророчества <…> Это кто-то запустил в Интернете фейковую мультимедиа-кампанию, чтобы привлечь дополнительных подписчиков», — подчеркнул Нилов.
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