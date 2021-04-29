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Четверг, 29 апреля, 2021
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Названа дата начала приёмной кампании в российских вузах

7info
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Принимать документы от абитуриентов российские вузы в этом году начнут с 20 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.

Последний день подачи документов – 29 июля, 17 августа – окончательные процедуры, связанные с зачислением в вузы. 

Министр предполагает, что в этом году приёмная кампания пройдёт спокойней, так как эпидемиологическая ситуация улучшилась. В то же время от прошлогодних наработок, в том числе дистанционной подачи документов, отказываться не собираются. 

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