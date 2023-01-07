Астрологи уверены, что новый год, год Чёрного Водяного Кролика, принесёт много удачи во всех сферах одному знаку. Его представителям не придётся делать многое для достижения заветных целей: успех будет преследовать их сам собой на протяжении всего 2023-го.

Большая удача ждёт тех, кто родился под знаком Собаки по китайскому календарю. Родившиеся в год Собаки смогут ощутить невероятный прилив энергии. Лучше всего направить её на построение карьеры. Полезным также будет саморазвитие.

Рождённые в год Собаки воплотят в 2023 году в жизнь максимум идей. Новые полезные привычки принесут им гармонию и удовлетворение. Главное – просчитывать наперёд свои ходы и не поступать опрометчиво.