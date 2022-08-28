Назван возраст, в котором у женщин пропадает влечение к мужьям

У женщин сексуальное влечение к постоянному партнёру пропадает после 40 лет. Об этом, ссылаясь на исследования немецкий и шотландских учёных, сообщает Доктор Питер.

Результаты исследования сексуальных привычек 8 тысяч человек опубликованы в журнале Archives of Sexual Behavior.

Сообщается, что мужья не остывают к своим жёнам и в 70 и 80 лет, у женщин всё обстоит иначе. При этом, отсутствие тяги к мужу не означает снижения либидо у женщин — оно остается в норме вплоть до 80 лет. Дамы просто предпочитают получать удовольствие в одиночку.

Исследователи связывают такое поведение женщин с детородным возрастом — после его окончания у женщин просто нет повода желать близости.

Что касается мужчин, они после 50 лет реже изменяют женам и сосредотачиваются на своей семье, но и внутри нее менять ничего не хотят. Мужчины становятся ленивы в сексе, жёны же готовы к лучшему сексу в своей жизни. В результате возникает дисбаланс.