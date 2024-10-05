Суббота, 5 октября, 2024

Назван возраст, после которого люди начинают толстеть

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от jcomp на Freepik

Мужчины начинают набирать вес обычно после 30 лет, женщины — после 33. Об этом, ссылаясь на исследования британских учёных, пишет «Царьград»

Исследователи из Великобритании проанализировали изменения массы тела в зависимости от возраста и определили, в каком возрасте люди чаще всего набирают лишние килограммы.

В ходе исследования учёные выяснили, что у мужчин прибавка в весе обычно начинается после 30 лет. Также было установлено, что в возрасте от 35 до 44 лет проблема лишнего веса и ожирения становится актуальной для трёх четвертей мужчин.

Вероятность набрать лишний вес существует и в возрастной категории от 45 до 54 лет. После 65 лет у мужчин начинается обратный процесс — они начинают худеть. К 75 годам только 7 из 10 мужчин имеют избыточный вес.

У женщин ситуация иная. Лишний вес приходит к ним позже. 57% женщин набирают лишние килограммы в возрасте от 33 до 45 лет. В возрасте от 55 до 64 лет у 69% женщин фигура уже изменена не в лучшую сторону. Снижение веса у женщин наблюдается после 75 лет.

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