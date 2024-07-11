Назван способ узнать, не взяли ли мошенники кредит на ваше имя

Как рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин, россияне могут проверить, не стали ли они жертвами мошенников, узнав информацию о своей кредитной истории через портал «Госуслуги».

По словам Чаплина, в 2023 году банки зафиксировали более 35 миллионов попыток кибермошенников похитить сбережения граждан. Статистика по украденным деньгам весьма плачевная и превышает миллиарды рублей.

Чтобы убедиться, что мошенники не оформили кредит на ваше имя без вашего ведома, следует проверять активные кредиты в своей кредитной истории. Они должны появиться в течение трёх рабочих дней после заключения сделки.

Чаплин также отметил, что в кредитную историю может попасть информация о займе однофамильца или дублирующая информация из банка по ошибке. Это негативно сказывается на рейтинге заёмщика. Исправить ошибку можно, обратившись в банк или бюро кредитных историй.

Кроме того, важно отслеживать информацию после погашения кредита. Иногда банки не передают информацию своевременно, и кредит числится действующим. Это может повлиять на решения других банков.