Назван организатор теракта на Крымском мосту, по делу задержаны 8 человек

По уголовному делу о теракте на Крымском мосту задержали 8 человек. Пятеро из них – граждане России, трое – Украины и Армении.

«Организатором теракта являлось Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура», – говорится в пресс-релизе Центра общественных связей ФСБ.

Текст приводит РИА Новости.

Как отмечается, взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой плёнкой на 22 паллетах общим весом 22 770 килограмм. Груз был отправлен в начале августа из морского порта Одессы в болгарский Русе по контракту между киевской и болгарской компаниями.

Оттуда он проследовал в грузинский порт Поти, а после в Армению. В переправке участвовали граждане Украины Цюркало Михаил Владимирович, Ковач Денис Олегович, Соломко Роман Иванович, граждане Грузии Иносаридзе Сандро, брокер по имени Леван и гражданин Армении Терчанян Артур.

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