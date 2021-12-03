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Пятница, 3 декабря, 2021
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Назначен конкурс на замещение должности главы администрации Клепиковского района

7info7

Стало известно о назначении конкурса на замещение должности главы администрации Клепиковского района. Соответствующее распоряжение, подписанное губернатором Рязанской области Николаем Любимовым, опубликовано 2 декабря.

Документом определены члены комиссии по проведению конкурса: депутат Рязанской областной Думы Сергей Гришков, исполнительный директор Ассоциации Совет муниципальных образований Рязанской области» Александр Ковальчук, начальник управления по вопросам организации местного самоуправления Минтерпола Рязанской области Николай Сакуров, начальник административно-правового отдела правового управления правового департамента аппарата регионального правительства Владислав Фомин.

Напомним, глава администрации Клепиковского района Николай Крейтин скончался в октябре на 46-м году жизни.

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