Назначен конкурс на замещение должности главы администрации Клепиковского района

Стало известно о назначении конкурса на замещение должности главы администрации Клепиковского района. Соответствующее распоряжение, подписанное губернатором Рязанской области Николаем Любимовым, опубликовано 2 декабря.
Документом определены члены комиссии по проведению конкурса: депутат Рязанской областной Думы Сергей Гришков, исполнительный директор Ассоциации Совет муниципальных образований Рязанской области» Александр Ковальчук, начальник управления по вопросам организации местного самоуправления Минтерпола Рязанской области Николай Сакуров, начальник административно-правового отдела правового управления правового департамента аппарата регионального правительства Владислав Фомин.
Напомним, глава администрации Клепиковского района Николай Крейтин скончался в октябре на 46-м году жизни.