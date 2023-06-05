Назад в 1996: телеканал ТНТ покажет третий сезон хита «Мир! Дружба! Жвачка!» о взрослении в девяностые

13 июня в 21:00 на ТНТ состоится телепремьера продолжения сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» – главного современного киновысказывания о жизни, дружбе и любви в российские девяностые. Герои истории прошли большой путь: первый сезон брал за точку отсчета 1993 год, когда «братство крыши» – Санька, Женька, Вовка и Илюша были еще детьми, но впоследствии им пришлось столкнуться и с социальными потрясениями эпохи, и с личными драмами, без которых не обходится взросление. Третий сезон выходит под слоганом «Последнее лето детства»: подростки уже закончили школу и входят во взрослую жизнь, но им предстоит еще пара теплых месяцев, в которые придется сделать важные жизненные выборы.

В долгожданном продолжении сериала зрители встречают любимых героев на школьном выпускном, который в секунду погружает в эпоху девяностых – дощатый актовый зал, хиты эпохи, нелепые костюмы, ленточки «Выпуск-1996». Идиллия нарушается, когда на территорию школы врываются бандиты во главе с Васей, героем Евгения Ткачука. Вася – главный антагонист сезона, и из-за интриг человека, который на почве беззакония перестал различать добро и зло, в центре опасных разборок оказывается не только четверка героев, но и Алик, персонаж Юры Борисова, который к третьему сезону стал совсем другим.

Другим стал и Вовка (Егор Абрамов), который не закончил школу, рано стал отцом и теперь пытается всеми способами, в том числе и незаконными, содержать сына и жену Юльку (Полина Гухман). Кормильцем в своей семье остался и Санька (Егор Губарев), он продает пиратские аудиокассеты, пока его мама (Ксения Каталымова) ждет суда, а отец (Степан Девонин) и бывший мамин любовник (Артур Бесчастный) пытаются ее вытащить. Илюша (Федор Рощин) – все тот же подросток не от мира сего, он помогает Саньке с бизнесом. Мир Саньки переживает еще одно потрясение, когда в город возвращается его большая любовь Женя (Валентина Ляпина), и не одна, а с женихом. Так, на фоне криминальных войн и других примет эпохи (а в России грядут выборы, на которых победит Борис Ельцин), разворачивается любовный многоугольник, каждому участнику которого предстоит окончательно повзрослеть.

К своим ролям вернулись Егор Губарев, Валентина Ляпина, Егор Абрамов, Федор Рощин, Юра Борисов, Никита Павленко, Полина Гухман, Ксения Каталымова, Степан Девонин, Лариса Удовиченко, Артур Бесчастный, Дмитрий Куличков и другие. В третьем сезоне появились и новые персонажи, которых воплотили Евгений Ткачук, Виктор Сухоруков, Александра Хромова, Федор Федотов, Варвара Шмыкова и Юрий Кузнецов.

Валентина Ляпина, актриса: «Мне кажется, «Мир! Дружба! Жвачка!» настолько цепляет зрителя благодаря максимальной искренности чувств. Сами истории, сюжетные линии — всё это основано на собирательном настоящем опыте наших авторов, которым они делились. Все переживания, про которые они написали — настолько близки нам, актерам, да и зрителям. А третий сезон самый сложный, самый жестокий, самый трогательный. Он про надежду, которая всем нам так нужна».

Производством сериала занимается Good Story Media. Генеральный продюсер – Антон Щукин, креативные продюсеры и авторы сценария – Петр Внуков и Александр Белов. Также в авторской комнате нового сезона: Сергей Панасенков, Полина Рыжова и Олег Рашидов. Режиссер-постановщик – Антон Федоров, ранее снимавший второй сезон.

Смотрите 3 сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» с 13 июня в 21.00 на ТНТ.

Возрастное ограничение 16+