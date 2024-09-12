«Наука в шоке»: Рогов в бассейне из маршмеллоу, а Гаврилина на ковре-самолёте

22 сентября в 10:00 на СТС премьера самого смелого научного телешоу «Наука в шоке» с популярным ведущим научпоп-проектов Александром Пушным и главными DIY-блогерами страны —Дюшесом и Mamix. В новом проекте, созданном при поддержке АНО «ИРИ», они возьмутся за сложнейшую задачу— воплотить интернет-запросы в реальность. Помогут им в этом, а заодно и вспомнят школьные знания: Александр Рогов, Юля Гаврилина, Карина Кросс, Ангелина Стречина, Милана Хаметова, Никита Тарасов и другие звёздные гости.

В каждом выпуске народные экспериментаторы выбирают в поисковике самые невероятные предположения по принципу «что, если?». Зрители в студии —молодые учёные и исследователи —голосуют: реально ли воплотить такой запрос? Ведущие готовы любой ценой добиться результата, а главное — доказать скептикам в зале, что возможно всё.

«Три года назад у нас возникла идея объединить несколько поколений ведущих научно-популярных программ,— говорит Александр Пушной.—В России я был первым, ну и за время показа «Галилео»подросло много талантливых ребят, как Дюшес и Mamix,которые делают замечательные опыты на различных платформах.Что важно, в нашей программе есть зрители, с которыми можно советоваться».

Если в новом шоу Александр отвечает за объяснение теории, то за опыты —Mamix и Дюшес, у которых суммарно на ютьюбе 22 миллиона подписчиков. Как зарядить телефон от паурбэнка из лимонов, выдержит ли батут из маршмеллоу человека, что, если создать щит-невидимку, можно ли увидеть звук, прокатиться на потоке воздуха и приклеить человека скотчем к потолку — эти и другие необычные запросы предстоит воплотить в жизнь ведущим.

«Это, определённо, новый формат шоу на телевидении,— признаётся Юля Гаврилина, которая прокатилась на «ковре-самолёте». —На наших глазах происходила магия, поэтому если в детстве мечтали полетать на ковре-самолёте, то не переживайте, это реально».

«Честно, я совершенно далёк от науки, но с удовольствием участвую в чём-то, что для меня является новым опытом. Я рад, что на канале будет проект, который не только развлекает аудиторию, но и чему-то полезному учит»,— добавляет Александр Рогов, который поучаствовал в эксперименте с батутом из маршмеллоу.

Производство: Juice при поддержке АНО «ИРИ»

Жанр: научно-популярное развлекательное шоу

Хронометраж: 48 минут

Количество выпусков: 8

Продюсеры СТС: Максим Рыбаков, Александра Гройсман

Продюсеры: Илья Комаров, Илья Собинов

Креативный продюсер: Стас Рудницкий

Ведущие: Александр Пушной, Mamix, Дюшес

Возрастное ограничение 16+