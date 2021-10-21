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Четверг, 21 октября, 2021
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Наталья Жунёва переизбрана на должность главы администрации Рязанского района

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Наталья Жунёва переизбрана на должность главы администрации Рязанского района

Наталья Жунёва переизбрана на должность главы администрации Рязанского района. Такое решение приняли депутаты Рязанской районной думы на заседании 21 октября.

15 октября состоялось заседание комиссии по проведению конкурса на замещение должности руководителя администрации. На конкурс были выдвинуты две кандидатуры, максимальное количество баллов получила действующая глава администрации Наталья Жунёва.

Вновь в должность руководителя администрации она вступит 9 ноября. На этом посту она отработает ещё пять лет.

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