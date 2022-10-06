Наталья Епихина побывала в учебном центре мобилизованных в Сельцах

Рязанский омбудсмен 5 октября посетила учебный центр под Рязанью, где проходят обучение мобилизованные граждане.

Наталья Епихина встретилась с Русланом Евдокимовым, начальником РВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Обсудили основные вопросы, волнующие граждан, подлежащих мобилизации, и их семьи.

Вместе с замначальника РВВДКУ Романом Гусаковым омбудсмен посетила медицинскую часть, где уже несколько дней проходят медосмотры. Работают 5 врачей – терапевт, хирург, стоматолог, отоларинголог и офтальмолог. Для дополнительных обследований направляют в военный госпиталь.

Наталья Епихина: «Посетила жилые корпуса и палаточный городок. Мужчины живут в кубриках по 10 человек. В них чистота, порядок, уют по-военному. В свободное время можно посмотреть телевизор. Кубрики пустые, так как все находятся на занятиях»

В палаточном городке омбудсмен пообщалась с мобилизованными. Они сообщили, что в палатках тепло и днём, и ночью: стоят большие электрические обогреватели. Мужчины ответили, что живут дружно, никаких конфликтов и дедовщины нет. Настроение хорошее. Все взрослые мужчины и понимают «для чего они здесь».

Наталья Епихина: «Столовая красивая и современная. Столики на 4 человек, большая зона раздачи. Порции большие. На кухне работают гражданские повара. Жалоб на питание не поступало»

На территории учебного центра и полигоне идут учения. Вечером для мобилизованных граждан выступил с концертом фольклорный ансамбль.

Омбудсмену задали вопросы о кредитах, пенсиях и выплатах. Все вопросы Наталья Епихина взяла в работу.

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