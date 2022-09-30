Народный праздник Трофимов день 2 октября 2022: что нельзя и что нужно делать

2 октября день памяти мучеников Трофима и Зосимы. В народном календаре он носит название Трофимова или пчелиной девятницы. Издревле на этот праздник изготавливали церковные свечи из воска и лакомились мёдом. Наши предки верили: пчёлы приносят благополучие. Не случайно 2 октября наполнено различными приметами, поверьями и обрядами.
Что нельзя и что нужно делать 2 октября? К каким приметам стоит прислушаться?
Традиции и запреты Трофимова дня
Со 2 октября пасечники прячут ульи, ведь близятся холода. Если отведать сегодня мёд нового урожая, человека ждёт огромная удача.
Девушки 2 октября гадали на женихов. Для этого они выходили в поле и искали на цветах засыпающих пчёл. Если пчелу удавалось найти, значит, скоро в жизни девушки мог появиться молодой человек.
Многие верили, что назначенная на пчелиную девятницу свадьба обернётся огромным счастьем для молодых. Жизнь молодожёнов будет сладкая, как мёд.
Сегодня хозяйки пекут медовое печенье и угощают им соседей. Этот обряд сулит благополучие и здоровье.
Не стоит сегодня высказывать своё недовольство и злиться. Любая ссора может привести к печальным последствия.
Не стоит затевать 2 октября генеральную уборку. Иначе из дома можно выгнать домового, который охраняет быт и ценности.
Народные приметы 2 октября
- Если на Трофимов день пошёл дождь, заморозки начнутся через 7 дней;
- На Трофима гремит гром? Зима будет холодной и суровой;
- Туман и тепло с утра сулят тёплую зиму и богатый урожай озимых.