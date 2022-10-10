«Народный фронт»: дамбу на реке Пре возле Деулино необходимо разобрать

Активисты «Народного фронта «За Россию» обращаются с призывом к властям разобрать искусственную дамбу на реке Пра. Сооружение было установлено летом в период пожаров близ села Деулино.

Представители президентского движения проверили состояние участка реки возле Деулино. Дамбу там соорудили для прохода тяжёлой пожарной техники. По словам общественников, чиновники обещали разобрать конструкцию. Однако этого до сих пор не произошло, а старый деревянный мост опасен для людей. Обеспокоены активисты и изменением условий русла Пры из-за построенной дамбы.

На протяжении 30 лет деревянный мост в Деулино был единственной переправой, причём за все эти годы он ни разу не ремонтировался. К августу текущего года он обветшал настолько, что техника, прибывшая на место для тушения природных пожаров, не смогла воспользоваться конструкцией.

Для организации временной переправы власти быстро возвели искусственную дамбу и пообещали её разобрать после ликвидации пожаров и начать сооружение нового моста. До сих пор обещание не выполнено.

Сопредседатель регионального штаба «Народного фронта» Евгений Рыбаков заявил, ссылаясь на экологов, что дамба нарушает жизнедеятельность фауны в Рязанской области.

Евгений Рыбаков: «Река Пра – это так называемая «проходная артерия» для рыбы. Русло реки необходимо срочно восстановить. Ведь весной по Пре рыба заходит в местные озера – единственные и привычные места нерестилища, а осенью этим же маршрутом возвращается в Оку и Волгу. Сейчас такой проход для рыбы затруднён»

Общественники направили обращение в Министерство природопользования с просьбой оперативно разобрать временную конструкцию. Также запрос направлен в природоохранную прокуратуру, чтобы оценить ситуацию и не допустить негативных последствий для экологии региона.

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