Народный артист Леонид Ремнев скончался во время спектакля в Нижегородском ТЮЗе

24 августа во время спектакля «Васса» в Нижегородском ТЮЗе стало плохо Леониду Ремневу, известному советскому и российскому актеру кино, театра и телевидения. 77-летний народный артист России исполнял роль мужа главной героини. В театр немедленно вызвали скорую помощь, но, к сожалению, спасти актера не удалось.

Как сообщает NewsNN со ссылкой на бывшего главного режиссера ТЮЗа Алексея Логачева, причины смерти пока не уточняются, однако в театре её назвали скоропостижной. Информация о дате и месте прощания с артистом будет объявлена позднее.

Леонид Ремнев родился 2 августа 1946 года и окончил Горьковское театральное училище. С 1972 года он был ведущим актером Нижегородского ТЮЗа и сыграл на его сцене около ста ролей. В кино он известен по таким работам, как сериал «Конвой PQ-17» и фильм «Утомленные солнцем 2: Предстояние». В 2002 году Ремнев был удостоен звания народного артиста России, пишет «Российская газета».