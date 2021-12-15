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Среда, 15 декабря, 2021
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Народные приметы на Ивана Молчальника 16 декабря: что нельзя и нужно делать в этот день

7info7

16 декабря православные христиане вспоминают преподобного Иоанна. С православным праздником перекликается и народный – Иван Молчальник. В эту дату наши предки старались как можно меньше говорить, ведь каждое слово, произнесённое вслух, имело особую силу.

Что нельзя и нужно делать 16 декабря? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 16 декабря

На Руси считали, что чем больше молчишь 16 декабря, тем более добра и удачи войдёт в твою жизнь. С утра в этот день тихо молились перед иконами, а вечером принимались за работу.

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Была традиции ложиться спать 16 декабря пораньше, чтобы тёмные силы не украли жизнь у бодрствующего.

Сегодня нельзя брать на руки чужих детей, это к болезни.

Народные приметы 16 декабря

  • Если стало меньше воды в колодцах, будут морозы;
  • Снег идёт весь день – к потеплению.

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