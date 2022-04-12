Народные приметы дня памяти преподобного Ипатия Чудотворца 13 апреля: почему нельзя сидеть в темноте?

13 апреля – день памяти преподобного Ипатия Чудотворца. Святой Ипатий жил в III–IV веках, служил епископом города Гангры. В 325 году после участия в I Никейском Вселенском Соборе, где была предана анафеме ересь священника Ария о недобожественном происхождении Иисуса Христа, Ипатия схватили разгневанные еретеки. Из чувства мести они нанесли епископу множественные раны. Последователи Ипатия обнаружили его тело в болоте и приняли решение спрятать его в пещере. На останки Ипатия наткнулся местный крестьянин, который принял решение захоронить святого.

- Реклама -

Известно множество случаев чудес, которые приносили мощи святого Ипатия. Люди обращались к ним за помощью в изгнании бесов и исцелении болезней.

В народной традиции праздник 13 апреля носит несколько названий – Ипатьев день и Огнище. Второе название связано с тем, что в этот день испокон веков с особым почтением относились к огню. Считалось, что сегодня силы света противостоят силам тьмы, поэтому ни в коем случае нельзя сидеть в тёмном помещении.

Что ещё нельзя и нужно делать в этот день? К каким народным приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 13 апреля

- Реклама -

13 апреля представительницам слабого пола не рекомендуется сплетничать, попусту разговаривать, наговаривать на людей, пытаться переспорить кого-то. Эти запреты появились от того, что издревле наши предки считали 13 апреля женским днем, а Ипатия — заступником женского рода. Девочкам, девушкам и женщинам следует вести себя достойно в этот день, чтобы не лишиться покровительства преподобного.

В этот день не стоит допускать, чтобы ребёнка, не достигшего семилетнего возраста, кто-то целовал и обнимал, кроме матери. Считается, что чужой человек забирает у ребёнка жизненные силы: малыш может заболеть, начать без причины капризничать, а то и вовсе зачахнет. Материнский поцелуй в этот день, наоборот, может вылечить от болезни.

Не рекомендуется супругам 13 апреля спать отдельно друг от друга. Ночное расставание сулит долгое расставание в жизни.

Нельзя в этот день сидеть в полной темноте. Согласно приметам, чем больше в доме будет света 13 апреля, тем лучше сложатся отношения в семье. Откройте шторы, запустите в свои дома солнечный свет. А вечером, кроме обычного освещения, зажгите свечи. Они изгонят негатив, скопившийся в жилище.

13 апреля запрещается оставлять дом неубранным. Нужно не только вымыть всё дочиста, но и выкинуть накопившийся хлам. Вещи, которые жалко отнести на помойку, раздайте нуждающимся. Собранную ветошь сожгите в костре

Народные приметы 13 апреля

Если облака против ветра плывут, значит, быть дождю.

Если облака плывут низко, значит, быть похолоданию.

Ясный и солнечный день сулит погожее и сухое лето;

Перелётные птицы летают стаями – к хорошей погоде уже в ближайшие дни

У берёзы и клёна выделяется сок, значит, стоит ждать потепления.

Именины 13 апреля отмечают Анна, Вениамин, Иннокентий, Иосиф, Иван. Рождённые 13 апреля добиваются всего за счёт упорного труда. Это, как правило, амбициозные и яркие личности с особо выраженным творческим началом.

Сон в ночь с 12 на 13 апреля не исполнится через девять дней, то не стоит в дальнейшем ждать его исполнения. Сновидение, приснившееся днём 13 апреля, скорее всего не сбудется.