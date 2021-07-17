Что можно, что нельзя делать 18 июля в Лунный день

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18 июля Луна обладает невероятной энергетической силой. Поэтому все важные события происходят в этот день после захода Солнца.

Вечер — лучшее время для загадывания желания. В этот день нужно пребывать в радостном настроении, отгонять негативные эмоции, радоваться жизни.

Не раскрывайте секретов и планов — могут не сбыться. Лучше проговорите их про себя на ночь глядя.

18 июля нельзя делать ремонт, даже мелкий. Помните, что гвоздь можно забить и на следующий день, а испортить карму легко.

Женщинам нужно воздержаться от посещения парикмахерской. Любые манипуляции с волосами приведут к нежелательным последствиям.

Мужчинам следует отправиться на рыбалку. Звезды обещают хороший клёв.

Если в эту ночь на небосводе появится большая полая Луна, то год будет удачным. А звездопад принесёт хорошую погоду.

Опасайтесь змей. Увидеть их в этот день не к добру.

Луна обладает особыми свойствами. Если юноши наблюдают за ней ночью, то она наделяет их мужской силой.