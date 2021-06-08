Народные приметы 9 июня: что нельзя и что можно делать на Федорин день

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9 июня в народном календаре отмечен как Федорин день. Для него у наших предков существовало много обычаев и запретов, к которым обязательно стоит прислушаться и сейчас. Например, сегодня ни в коем случае нельзя убираться в доме.

Кстати, этот запрет появился отнюдь не случайно. Считалось, что в доме под метлой живёт домовой. Если потревожить покой духа, он может покинуть жилище. Тогда на семью свалятся беды и горести, финансовые неудачи и неприятные ссоры.

Что нельзя и что можно делать на Федорин день

Говорить в этот день нужно только по делу. Пустые разговоры могут стать причиной разлада с близкими. В некоторых губерниях на Федорин день люди даже завязывали рты повязками. Чтобы лишнего не сболтнуть.

Сегодня не стоит стирать детские вещи и сушить из на улице. В противном случае в них могут попасть тёмные силы. От них малыш точно не будет спать спокойно. Кстати, на улицу слабых детей сегодня тоже лучше не выводить. Иначе от ведьминых чар они могут заболеть ещё сильнее.

Не изготавливайте обереги. Талисманы, сделанные 9 июня, никакой силы не несут. Более того – от них жди только беды.

Родителям сегодня не стоит допивать и доедать после своих детей. Если ослушаться этого наказа, деты станут непослушными и уязвимыми к различным хворям.

Народные приметы 9 июня

Обильная рома утром к ясному дню;

Грачи пасутся на траве к дождю;

Если на Федорин день ненастье – осень будет пасмурной и дождливой;

Вода в реке тёмного цвета предвещает сильную грозу;

Лес шумит, а ветра нет? Быть скоро дождю;

Ночная роса долго не высыхает – к грозе;

Если дождевые черви выползли на землю – быть дню ясным.