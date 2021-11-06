Народные приметы 7 ноября: что нельзя и что нужно делать на Дедовские плачи

7 ноября православная церковь вспоминает святого великомученика Дмитрия Солунского, небесного покровителя благоверного князя Дмитрия Донского. В народе этот день называют Дедовскими плачами: люди вспоминают своих покойных родственников. И, кажется, будто бы даже природа дождём и снегом оплакивает умерших.
Что нельзя и что нужно делать на Дедовские плачи? К каким приметам стоит прислушаться 7 ноября?
Традиции и запреты 7 ноября
В этот день традиционно идут на могилы, чтобы почтить память умерших родных. Наводят порядок, читают молитвы, зажигают свечи. Вернувшись с кладбища, люди обычно накрывают поминальный стол.
7 ноября положено помогать сиротам и обездоленным. Нуждающимся отдайте всё, что ни жалко. Добро обязательно вернётся в вашу жизнь вдвойном размере.
А от веселья и торжеств придётся отказаться. Проведите этот день в кругу семьи в тишине и покое.
Не стоит вспоминать умерших плохим словом. В противном случае не плечи человека свалятся беды и несчастья.
Народные приметы 7 ноября
- Если на Дедовские плачи идёт дождь, зима будет снежной. Если дождь – зимой жди сильные холода;
- Звёзды тускло светят – к холодному дню;
- Снегири на ветках сидят – к снегопаду;
- Утренний туман в поле предвещает оттепель.