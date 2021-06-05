Народные приметы 6 июня: что нельзя и что можно делать в Симеонов день

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6 июня в народном календаре отмечен как Симеонов день. Издревле наши предки в эту дату старались спланировать свои дела так, чтобы ни в коем случае не навлечь беду на себя и своих близких. Поэтому выполняли различные обряды, следовали традициям и прислушивались к приметам. Кстати, их для сегодняшнего дня очень много. И о них мы хотим рассказать вам сегодня.

Что нельзя и что можно делать на Симеона 6 июля?

Незамужним девушкам сегодня нельзя умываться чистой водой. В неё обязательно нужно добавить заготовленные заранее листья шиповника. Они, по мнению предков, в это время обладает магической силой. Если ослушаться завета, кожа могла испортиться, стать тусклой и несвежей.

Не срывайте 6 июля цветы шиповника. Это может привести к тому, что от вас уйдёт любимый человек. Более того, разрыв будет настолько тяжёлым, что пережить его будет очень сложно.

Никому не рассказывайте в Семионов день о своих проблемах. Тогда они обретут более глобальный масштаб. Особенно не стоит доверять свои переживания малознакомым людям.

Если вдруг вам дорогу перебежала чёрная собака, прервите свой путь. Если не сделать этого, вас ждут болезни и горести. Чем больше и страшнее будет собака, тем серьёзнее ваша жизнь поменяется в худшую сторону. К сожалению, исправить это вы уже не сможете.

Не собирайте в этот день полевые цветы и не приносите их в дом. Мало того, что они быстро завянут, так ещё и не принесут счастья. Скорее всего, быть в вашем доме из-за небольшого букетика глобальной ссоре.

Народные приметы 6 июня

Если дождь идёт, быть в ближайшие дни большому урожаю грибов;

6 июня в дождях — зима в снегах;

Листья шиповника появились на водоёмах — больше заморозков не будет.

Шиповник зацвёл если, пора отправляться за карасями;

Пчёлы кружат вокруг акации к дождю;

Солнце светит ярко к хорошему урожаю по осени;