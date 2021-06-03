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Четверг, 3 июня, 2021
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Народные приметы 4 июня: что нельзя и что можно делать в день Василисы-соловьихи

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4 июня в народном календаре отмечен как день Василисы-соловьихи. Также эта дата известна нам как Василисков день, Васильковый день,  Василиск-синитель или просто Соловьиный день.

Много обрядов и обычаев существовало для 4 июня, ведь наши предки верили в особую магическую силу этой даты. Ни в коем случае они не ходили в огород, потому что считалось, что если ухаживать в этот день за растениями, ничего, кроме васильков и полыни, не уродится. А ещё верили, что именно сегодня можно привлечь в свою жизнь достаток и любовь

Что нельзя и что можно делать в день Василисы-соловьихи?

Сегодняшний день посвятите домашним делам. Например, уборке и готовке. Кстати, собранные в этот день в курятнике яйца не хранили, а варили вкрутую и съедали. Ну или же отдавали тем, кто нуждается в еде. Считалось, что из оставшегося с 4 июня яйца может появиться царь змей Василиск.

Пойманного в этот день соловья ни в коем случае нельзя оставлять дома. Пение птицы может навлечь на семью, проживающую в нём, больше беды. А вот если продать соловья, можно улучшить своё финансовое положение.  Можете попробовать купить у кого-нибудь соловья и выпустить в небо. Тогда удача на целый год вам обеспечена.

Девушкам сегодня не стоит плакать. Иначе беды будут преследовать каждый день. Постарайтесь в этот день хорошенько повеселиться, встретиться с подругами и вспомнить всё самое лучшее. Тогда весь год пройдёт в радости и в веселье.

Супругам сегодня запрещали стричь своих мужей.  Иначе жизнь человека на несколько лет сократится.

Нельзя в этот день делать любовные привороты. Приворожённый муж будет хитрым и злым. Как змея, будет шипеть на свою жену и угнетать своими поступками.

Народные приметы 4 июня 2021 года

  • Если сильный туман на Василисков день, урожай по осени будет хороший;
  • Если во время дождя сильный ветер подул, будет погода хорошая;
  • Громко птицы поют к хорошей погоде;
  • Ночью соловей запел? Будет день ясный и солнечный;
  • Чёрные круги вокруг звёзд предвещают сильное ненастье;
  • Сон с 3 на 4 обязательно сбудется;
  • Зелёная трава полегла на землю? Быть сильному дождю.

Обычаи дня Василисы-соловьихи

На Василису-соловьиху, по поверьям наших предков, зацветали полевые цветы. Девушки в этот день выходили на луга и гадали по растениям. Всё загаданное непременно должно сбыться.

Если удавалось найти полянку васильков – это, непременно, к счастью. Эти васильки необходимо было собрать и приготовить из них снадобье. Да так, чтобы никто не видел этого процесса. Считалось, что отвар приобретал целебные свойства. Его можно использовать при травмах и укусах. А если несколько капель отвара оставить под подушкой, сон будет крепким и здоровым.

Кстати, плохой приметой считалось выронить собранные васильки. В лечении болезней они уже вряд ли помогут. Да и в дом нести их не стоит. Вероятно, что они «накопили» негативную энергию.

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