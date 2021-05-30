Народные приметы 31 мая: что нельзя и что можно делать в день Федота Овсяника

- Advertisement -

Дата 31 мая в народном календаре отмечена как день Федота Овсяника. Традиции, обряды и приметы последнего весеннего дня связаны с овсом. Наши предки на Федотов день делали кисель из овса и выливали его под дуб. Считалось, что это поможет собрать по осени богатый урожай.

Что нельзя и что можно делать в день Федота Овсяника? К каким приметам стоит прислушаться?

Что можно и что нельзя делать 31 мая?

Незамужним представительницам слабого пола не стоит оставаться на Федотов день дома в одиночестве. В противном случае найти вторую половинку так и не получится.

Не стоит 31 мая оборачиваться на оклики, даже если вас зовут по имени. Наши пращуры верили, что так вас может позвать нечистая сила. Тот, кто обернётся, будет жить в бедах и несчастьях.

Не берите в руку расчёску, на которой остались волосы. Иначе покинет вас здоровье. И восстановить его будет очень сложно.

Народные приметы Федотова дня

Луна в этот день бледна — жди дождя. Если она ясная и яркая, значит, быть засухе;

Если комары собираются в тучи, погода будет тёплой;

Если солнце в лёгкую дымку погрузилось, пройдёт сильный дождь. Если солнце заволокли облака, быть сильному ненастью.

Дикие кабаны вышли из болот и ходят по сухому лесу — будет лето дождливое;

Отсырели листья осины — это к плохому лету;

Если на макушке дуба мощные листья — овёс уродится на славу.