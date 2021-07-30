Народные приметы 31 июля: Что можно, а что нельзя делать в этот день

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31 июля, почти так же, как 31 декабря в «Иронии судьбы», необходимо ходить в баню. Причём обязательно с хорошей компанией. И париться с вениками. Возможно, Эльдар Рязанов знал об этом и взял в основу сюжета фильма.

Банные процедуры в этот день приносят богатырское здоровье и могут благотворно повлиять на дальнейшую судьбу. Если правильно попариться, то энергии хватит на следующий год.

Вечером без нужды нельзя выходить из дома. Есть нужно умеренно. Переедать в этот день особенно вредно для здоровья. Подметать или пылесосить пол категорически не рекомендуется.