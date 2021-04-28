Народные приметы 30 апреля: что нельзя и что можно делать в день Зосимы-Пчельника

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30 апреля в древности считали особенным днём. Считалось, что именно сегодня открываются врата в потусторонний мир. Почти все традиции и запреты 30 апреля связаны с магическими силами. Нарушать заветы отцов считалось опасным предзнаменованием.

Позднее этот день получил название Зосимы-Пчельника. 30 апреля вывозили на пасеки пчёл. Был у наших предков и особый обряд: посреди пасеки чистой скатертью накрывали стол, на него ставили хлеб да соль, да черепок с жаром. Обязательно нужно было взять с собой освящённую воду и свечу. А затем, молясь Зосиме и Савватию, обойти пасеку со свечой. Саму пасеку кропили освящённой водой. Считалось, что это защищало рой от гибели.

К каким приметам в этот день стоит прислушаться? Что нельзя и что можно делать?

Нельзя в этот день оставлять веники на видном месте. Ведьмы 30 апреля готовятся к ночном шабашу и ищут для себя мётла, залетая во все дома. В народе считали, что ведьмы хватают любой веник, который им понравится. Но после того, как его коснулась колдунья, им нельзя подметать. Несчастье и горести он принесёт в дом.

Не покупайте вечером хлеб. Тёмные силы могут «схватить» его к себе на шабаш. А домой вернут его заколдованным.

Запрещается переедать на 30 апреля. На стол в этот день обязательно поставьте соль, хлеб, освящённую воду и мёд. Трапезу начните именно с этих блюд и только потом приступите к основной еде.

Не проводите панихиды в этот день и не скорбите о тех, кого нет в живых. Души этих людей будут маяться от тоски и ненароком придут к живым.

Народные приметы 30 апреля

Дождь в этот день сулит жаркое и ясное лето;

После дождя глухое эхо – погода будет бушевать и дальше;

На какой хлеб пошла пчела, тот и будет хорош в этом году;