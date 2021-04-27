Народные приметы 29 апреля: что нельзя и что можно делать в день Ирины-рассадницы

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29 апреля в народе называют днём Ирины-рассадницы. По одному названию можно понять, что много традиций этого дня связаны с садово-огородными работами.

Что можно и что нельзя делать? К каким приметам стоит прислушаться?

29 апреля благоприятствует посадке капусты. Крестяне верили: чтобы урожай капусты был хорошим, сажать её нужно в лохмотьях, напоминающих капустные листы.

Что нельзя и что можно делать в день Ирины-рассадницы?

В этот весенний день женщине, которая высаживает капусту, запрещалось ест хлеб. В противном случае куры поклюют рассаду. А вот мужчину сажать капусту запрещалось.

В этот день нельзя топтать, рвать и вредить растениям. В народе говорили, что такого человека век будут преследовать неудачи.

Воздержитесь от нецензурной брани, зависти, приступов ревности и оскорблений. Брошенные в этот день слова обретают важный смысл. Так можно поссориться с близким человеком навсегда.

Не стоит ругаться мужу и жене в спальне. Выяснение отношений негативно скажется на совместно будущем.

Народные приметы 29 апреля:

Вода холодная в водоёмах – лето будет жарким;

Увидели стаю птиц – это к добру;

Встретили лисицу – ждите беду;