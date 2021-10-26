Народные приметы 27 октября: что нельзя и что нужно делать на Параскеву Пятницу

27 октября православная церковь чтит преподобную Параскеву Сербскую, которую ещё называют Пятницей. Святая, по преданиям, покровительствует женщинам и женским занятиям: помогает в рукоделии, готовке, уборке, защищает беременных и кормящих. Для христиан Параскева – бабья заступница, к которой традиционно с молитвами обращается весь женский род.

В народной традиции этот день называют Грязнихой или Грязнухой. А всё потому что 27 октября осень сходит на нет, начинаются затяжные дожди, а иногда и вовсе выпадает снег. Приходит время осенней распутицы. На Грязнуху не бывает сухо – говорили наши предки.

Что нельзя и что нужно делать 27 октября? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты дня Параскевы Грязнихи

27 октября – хорошее время для домашних дел. Женщины традиционно стирали, убирались, готовили. Особое внимание уделялось уборке придомовой территории: её необходимо подготовить к зиме. Вечерами представительницы слабого пола рукодельничали – шили, пряли, вязали, вышивали.

Если день памяти Параскевы Сербской выпадает на пятницу, ни в коем случае нельзя устраивать шумные гулянки и застолье. Праздник лучше провести тихо в семейном кругу, предварительно сходив в храм.

Женщины, которые мечтают забеременеть, на Параскеву Пятницу должны много молиться. Считается, что святая услышит просьбы и обязательно поможет просящей.

Беременным женщинам 27 октября запрещали расчёсывать волосы. Существовало поверье, что в волосах скапливается женская энергия, и если растерять её, можно лишиться защиты бабьей заступницы.

Народные приметы 27 октября

В ночь на Параскеву ярко светят звёзды – будет летом хороший урожай;

Если на Грязниху сухо и ветрено, зима будет снежной и холодной;

На Параскеву грязь большая – пять седмиц до осени;

Западный ветер дует к сильному дождю.

Рождённые 27 октября

Те, кто родился 27 октября, обладают мощной интуицией. Их сильные стороны – амбициозность, решительность, инициативность.

Из таких людей получаются отличные руководители. Правда, сдержать эмоции им не всегда бывает легко.

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