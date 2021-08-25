Народные приметы 26 августа: что нельзя и что нужно делать в день Тихона Страстного

26 августа наши предки встречали день Тихона Страстного. В эту дату церковь вспоминает преподобного Тихона, который прославился целителем душ. Именно поэтому сегодня следует обратиться к своему разуму и своей душе. А Страстным этот день называется из-за обряда, который традиционно проводили наши предки.

Что нельзя и что можно делать 26 августа? К каким народным приметам, способным подсказать судьбу, нужно прислушаться?

Запреты и традиции дня Тихона Страстного

Торжество необходимо встречать в чистом доме. Поэтому накануне следует хорошо убраться, помыть все поверхности и посуду. В чистое и светлое жилище обязательно придут радость, благодать и достаток.

В этот день заговаривали от тёмных сил сено и солому. Считалось, что если не прочитать молитву на сеновале, злые духи поселятся в копнах и стогах, а зимой обязательно навредят скоту. От этого – болезни и голод.

Сегодня стоит выйти в поле и отыскать чертополох. Если повесить его в Тихонов день над дверью, в дом не проникнет ни тёмная сила, ни незваный гость.

А вот в лес в одиночестве лучше не отправляться. Согласно народным поверьям, бесы в этот день резвятся на лесных полянах. Если человек попадёт в их хоровод, у него закружится голова. И тогда дорогу домой он уже никогда не найдёт: так и будет бродить до конца жизни неприкаянный между деревьев.

Существует традиция, согласно которой хозяйки обходили дом вокруг со Страстной иконой Богородицы. Так пытались уберечь семью от бед и несчастий, которые могли прийти вместе с холодами. Наши предки верили: становится меньше солнечного света, а, значит, иссякает природная защита. Оставалось уповать только на волю Божью.

26 августа традиционно молятся перед иконой Богоматери, чтобы не было стихийных бедствий, пожаров и болезней. Особенно много просьб звучало о защите детей. Чтобы хворь в холодное время года обходила малышей стороной, также проводили обряды: заговаривали травы, умывания святой водой, приготовление пирогов с картофельной и капустной начинками.

Если в сарае, погребе, на сеновале или в сенях после Тихона Страстного царит беспорядок, на семью недоброжелатели могут наложить порчу. Стоит убраться во всех помещениях хозяйства и окропить углы святой водой.

Народные приметы 26 августа

Если над лесом стелется туман, начинается грибная пора;

Ветры тихо дуют – к сухой погоде. Буря – к затяжным дождям;

Всю ночь ухает в лесу сова – к перемене погоды;