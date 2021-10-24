Народные приметы 25 октября: что нельзя и что нужно делать в день Андрона Звездочёта

25 октября православная церковь вспоминает сразу несколько святых – Андроника, Прова и Тараха. В русской народной традиции наиболее чтут первого. В честь него даже назван двадцать пятый день октября. А звездочётом святого считали из-за необычной особенности небесных светил предсказывать будущее.
Традиции и запреты 25 октября
В эту дату не просто любовались звёздами, но и гадали по ним. Чистое небо свидетельствовало о милости божей и сулило хороший урожай хлеба в следующем году. Если небо затянуто тучами, жди беды.
Если съесть 25 октября гороховую кашу, повезёт в работе.
Не стоит сегодня громко смеяться и кричать. Тех, кто ослушается этого запрета, вскоре ждёт большая беда.
Не стоит подметать полы веником. Есть поверье, что 25 октября он выгоняет из дома счастья, оставляя лишь несчастья и неудачи.
Народные приметы 25 октября
- Если на Андроника тепло и гремит гром, зима будет короткой и бесснежной,
- 25 октября дует слабый ветер – к хорошим новостям,
- Если корова пьёт много воды – лето будет засушливым,
- До сих пор на деревьях листья – к поздним морозам.