0.9 C
Рязань
Понедельник, 25 октября, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

Народные приметы 25 октября: что нельзя и что нужно делать в день Андрона Звездочёта

7info7

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

25 октября православная церковь вспоминает сразу несколько святых – Андроника, Прова и Тараха. В русской народной традиции наиболее чтут первого. В честь него даже назван двадцать пятый день октября. А звездочётом святого считали из-за необычной особенности небесных светил предсказывать будущее.

Традиции и запреты 25 октября

В эту дату не просто любовались звёздами, но и гадали по ним. Чистое небо свидетельствовало о милости божей и сулило хороший урожай хлеба в следующем году. Если небо затянуто тучами, жди беды.

Если съесть 25 октября гороховую кашу, повезёт в работе.

Не стоит сегодня громко смеяться и кричать. Тех, кто ослушается этого запрета, вскоре ждёт большая беда.

Не стоит подметать полы веником. Есть поверье, что 25 октября он выгоняет из дома счастья, оставляя лишь несчастья и неудачи.

Народные приметы 25 октября

  • Если на Андроника тепло и гремит гром, зима будет короткой и бесснежной,
  • 25 октября дует слабый ветер – к хорошим новостям,
  • Если корова пьёт много воды – лето будет засушливым,
  • До сих пор на деревьях листья – к поздним морозам.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,764ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать