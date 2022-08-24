Народные приметы 25 августа: что нельзя и что нужно делать в день Фотия Поветренного

25 августа – день памяти священномученика Фотия. С особым почтением наши предки относились к этому святому и в его праздник старались соблюдать ряд правил и запретов. А название этот день получил следующее – Фотий Поветренный.

Что нельзя и что нужно делать на Фотия? К каким народным приметам необходимо прислушаться.

Традиции и запреты дня Фотия Поветренного

Преподобный Фотий вылечил много людей. Часто для своих врачеваний он использовал листья и ягоды черёмухи. Любовь к черёмухе и её целебным свойствам передалась и нам от наших предков. В этот день стоит отправиться на заготовку черёмухи, она обладает особыми целебными свойствами.

Не стоит сегодня устраивать шумные гулянки и пить алкоголь. Если ослушаться этого запрета, могут начаться проблемы со здоровьем.

Обратите внимание на сны, которые снятся в ночь на Фотия. Скорее всего, в них есть подсказки, которые помогут разрешить трудные жизненные ситуации.

Продолжают быть особенно активными водные духи, поэтому на рыбалку лучше не ходить. Есть риск стать их жертвой, а из водного царства, как известно, дорог нет.

От работы отлынивать не стоит. Настройтесь на продуктивный день. За лень и праздность будете наказаны. Если вдруг на 25 августа у вас выпал выходной, постарайтесь заняться чем-то полезным.

Народные приметы 25 августа

Если в этот день идёт дождь – быть бабьему лету коротким;

Если на Фотия тепло, скоро пойдут в лесах белые грибы;

Гроза предвещает тёплую осень;

Кошка умывается к холодным дням.

Именины 25 августа отмечают Антон, Аркадий, Николай, Александр, Матвей, Фёдор, Вячеслав, Михаил, Сергей