Вторник, 23 апреля, 2024

Народные приметы 25 апреля: почему важно правильно одеться?

Автор: 7info7

Опубликовано

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В народном календаре 25 апреля – День Василия Исповедника. У этого праздника есть и другие названия: Василий Парийский, Василий Парильщик. Православные христиане в этот день вспоминают епископа Парийского Василия. Святой жил в IX веке.

25 апреля наши предки определяли, каким будет предстоящее лето. Что нужно и что нельзя делать в этот день? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 25 апреля

Сегодня ни в коем случае нельзя убираться дома. Считалось, что можно разбудить Домового, работая по дому. Он в свою очередь обязательно отомстит – спрячет нужные вещи, запутает волосы, разобьёт посуду.

На промысел сегодня не ходят рыбаки и охотники. Особенно опасно появляться в тех местах, где живут медведи. Существует поверье, что именно в Васильев день они, голодные и злые, выходят из своих берлог.

Нельзя ходить непомытым, неумытым, в грязной или вчерашней одежде. Плохая примета, которая говорит о том, что проблемы долго не решаться, или могут появиться проблемы из прошлого, о которых вы уже успели позабыть.

25 апреля можно сходить в баню. Считается, что пар подарит здоровье и хорошее настроение.

Народные приметы 25 апреля

  • Если 25 апреля идёт дождь, то и в первые дни мая будет дождливо;
  • Холодное утро сулит дождливое лето;
  • Если распушилась ива, то не стоит больше ждать заморозков;
  • Цветущая 25 апреля верба предвещает тёплые деньки;
  • Если солнце в Васильев день светит ярче обычного, то жди урожайное лето.

Именины 25 апреля отмечают Мария, Марта, Марфа, Василий, Иван, Давид, Сергей, Ян.

Сон в ночь на 25 апреля, скорее всего, не имеют смысла. Их не стоит воспринимать близко к сердцу и пытаться разгадать

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